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Vaka sayısı artan Tunceli'de yoğun bakımdaki hastalar ya aşısız ya da eksik aşılı

DHA

Vaka sayısı artan Tunceli'de yoğun bakımdaki hastalar ya aşısız ya da eksik aşılı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın vaka oranı en fazla artan iller arasında ilk sırada yer alan Tunceli´de İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, yoğun bakımda 8 hasta olduğunu, bunların da ya aşısız ya da eksik aşılı kişiler olduğunu söyledi. Özdemir, "Toplum bağışıklığına ulaşmamamızın etkisiyle son dönemde bir vaka artışı yaşıyoruz. Aşılamanın faydasını da görüyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 13-19 Kasım tarihleri arasındaki haftalık tabloda, nüfusa oranla vaka sayısı bir önceki haftaya göre en çok artan iller arasında ilk sırada yer alan Tunceli'de Valilik, salgın denetleme ekiplerinin sayısını artırdı ve şehir içi ulaşımı sağlayan minibüslere maske takmadan bindiği belirlenen yolculara cezai işlem uygulanacağını açıkladı. Aşılamada yüzde 76,9 oranla mavi kategoride yer alan 85 bin nüfusa sahip kentte, filyasyon ekiplerinin sayısı da artırıldı. Vaka artışlarının önüne geçebilmek için oluşturulan mobil merkezlerde de vatandaşlar aşı olmaya davet ediliyor.
'YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALAR AŞISIZ VEYA EKSİK AŞILI'
İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, yoğun bakımda yatan hastaların aşısız veya eksik aşılı olduğunu belirterek, "Okulların açılmasıyla beraber vaka sayılarımızda ciddi bir artış yaşadık. Son dönemde de birçok çevre illere göre tespit ettiğimiz kadarıyla geçen 2,5 senelik pandemi döneminde vaka sayılarımızın çok yükselmediğini ve kontrol altında seyrettiğine şahit olduk. Toplum bağışıklığına ulaşmamamızın etkisiyle son dönemde bir vaka artışı yaşıyoruz. Aşılamanın faydasını da görüyoruz. Aşılama ile beraber vaka artışımız belli bir seviyede kaldı. Bir iki hafta içerisinde de vakaların düşeceğini görebiliyoruz. Aşının faydasını bu yıl çok iyi bir şekilde görebildik. Geçen sene yine kasım aylarında böyle hızlı bir vaka artışımız vardı fakat o zaman serviste daha fazla hasta yatıyordu. Bu dönemde özellikle aşısı tam olan vatandaşlarımızın hastane yatışının az olduğunu görüyoruz. Şu an yoğun bakım servisinde 8 hastamız yatıyor bunların 4'ü entübe durumda ve hepsinin durumu ağır. Yoğun bakımdaki vatandaşlarımızın 3 tanesinin eksik aşılı olduğunu geri kalanın da hiç aşı yapmadığını görüyoruz. Yaşları da çoğunlukla 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan kişiler" diye konuştu.
Aşı olmayan kişilerin toplumu olumsuz etkilediğini belirten Fidan Kal (63), "Ben üç aşımı da oldum çünkü sağlığım önemli. Olmayanlar bir an önce olsun, yoğun bakımdakiler hepsi aşısız, örüyorsunuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-11-30 15:28:15

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