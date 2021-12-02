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'Turuncu kar kaplanları'nın 2 bin rakımda zorlu mücadelesi

DHA

'Turuncu kar kaplanları'nın 2 bin rakımda zorlu mücadelesi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'nde görev yapan, kıyafetlerinin rengi nedeniyle 'turuncu kar kaplanları' olarak adlandırılan ekipler, 2 bin rakımda karla mücadele edip, sürücülerin yolda kalmasını engelliyor.
Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile ilgili valilik koordinesinde çalışma başlatıldı. Kıyafetleri nedeniyle 'turuncu kar kaplanları' olarak adlandırılan karayolları ekipleri ile İl Özel İdaresi Sekreterliği'ne bağlı ekipler, Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde kar ve tipi ile mücadele ederek, sürücülere yol açıyor. Dağ yamaçlarında biriken karı, kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla temizleyen 'turuncu kar kaplanları', Dağ Yolu mevkisindeki bakım evinde de olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.
'EN ZOR GÖREV YERİMİZ CANKURTARAN MEVKİSİ'
Ekip arkadaşları ile olumsuz hava koşullarında büyük bir mücadele verdiklerini anlatan Bedri Kırmızıtoprak "15 Kasım'dan 15 Nisan'a kadar kış programını uyguluyoruz. Bizim en zor görev yerimiz; bulunduğumuz Pülümür Cankurtaran mevkisidir. Hem tipi hem yoğun yağış hem de sis ekipler açısından çok zorlu geçmektedir. Özellikle tipide arkadaşlarımız yoğun bir mücadele veriyor. Önce kar küreme sonra buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama yapıyoruz. Vatandaşların evlerine rahat bir şekilde ulaşmaları için gereken azmi göstermekteyiz" dedi.
'BUGÜN MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI'
Zor şartlar altında çalıştıklarını hatırlatan Kırmızıtoprak "Bu işin zorluğu çok ama vatandaşlara yardımcı olmak, gittikleri yere rahat ulaşabilmelerini sağlamak; bizim için mutluluk verici bir durumdur. 24 saat vatandaşlarımıza yardımcı olmak için çalışmaktayız. Bugün mevsimin ilk karı yağdı, sabah saatlerinde tam anlamıyla etkisini gösterdi. Biz de Tunceli-Erzincan kara yolunun orta noktasında bulunan bakım evindeyiz. 86'ıncı şube merkezinden müdahale etmek için buradayız. Yolları açtık ve tuzlamayı yaptık. Yolumuz şu an geçişe hazır vatandaşlarımız rahatlıkla karayolunu kullanabilmektedir" diye konuştu.
'KARAYOLLARINA MİNNET BORÇLUYUZ´
Trabzon'dan Elazığ'a giden sürücü Alper Can, kara yolları ekiplerine can borçlu olduklarını belirterek "Bu yol; gerçekten kar, tipi ve sisten dolayı çok zorlu ve korkutucu. Ekipler yolu açmış, şu anda ulaşım rahat. Kara yolları ekiplerine canı gönülden teşekkür ediyoruz ve sürücüler olarak can borçluyuz. Az önce kar küreme araçları geçti, gördük. Gerçekten büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadeleyi vermeseler, maalesef bu yollar ulaşılmaz olacak" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-12-02 09:02:04

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