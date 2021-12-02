Pülümür’e yılın ilk karı yağdı

Tunceli’nin Pülümür ilçesine yılın ilk karı yağdı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Tunceli’nin Pülümür ilçesine yılın ilk karı yağdı. Kar yağışıyla beraber kent merkezi ve tepeler beyaza büründüğü. Yüksek kesimlerde yaklaşık 15 santimi bulan karla beraber ekipler, anayol ve köy yolarında temizle çalışması yürüttü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.