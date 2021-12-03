Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirilirken 1 asker şehit oldu

Tunceli’de Eren Kış6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 1 askerin şehit olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eren Kış6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.