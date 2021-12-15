Tunceli’de JÖH’lere güvenlik trafik ve trafik akışının sağlanması eğitimi

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Tunceli’de Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli personellere güvenli trafik ve güvenli trafik akışının sağlanması hakkında bilgi verildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli personellere güvenli trafik ve güvenli trafik akışının sağlanması hakkında seminer verildi. Seminere katılan personeller, trafikte güvenlik ve trafik akışının sağlanması konusunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

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