Tunceli’de belgesiz avlanan şahsa idari işlem yapıldı

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Tunceli’de 19 avcı kontrol edilirken belgesiz avlanan 1 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında 19 avcı kontrol edilirken belgesiz avlandığı tespit edilen 1 kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten işlem yapıldı.

Av koruma ve kontroller çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.

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