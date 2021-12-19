Tunceli-Erzincan yolu tır geçişine kapandı

Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan arasındaki Muti köprüsü, yoğun kar ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar tır geçişlerine kapatıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tır geçişine kapatılmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.