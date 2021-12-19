Pülümür’de okullara kar tatili

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde okullar, bir gün süreyle tatil edildi.
Tunceli’de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle PülümürErzincan arasında bulunan Muti köprüsü ile TunceliKaraoğlanOvacık karayolu araç trafiğine kapatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.