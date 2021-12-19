Pülümür'de eğitime 1 günlük kar tatili (2)

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2 İLÇEDE DAHA OKULLARA KAR TATİLİ

Tunceli'nin Ovacık ile Nazimiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bir gün ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ve Nazimiye ilçelerimizde eğitime Pazartesi günü ara verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-12-19 22:09:30



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