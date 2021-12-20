Tunceli’de eğitime kar engeli

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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada aynı gün Ovacık ilçesinde kamu

kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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