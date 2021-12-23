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Tunceli´nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor

DHA

Tunceli´nin organik ürünleri Avrupa'ya gönderiliyor


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Ovacık ilçesinde 7 yıl önce kurulan ve çoğunlukla kadınların çalıştığı kooperatifte üretilen organik ürünler, başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.
Ovacık Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan kooperatifte başta Tunceli olmak üzere çevre illerden köylülerin ürettiği organik nohut, kuru fasulye, bal, pekmez gibi 24 çeşit ürünün satışı gerçekleştirilyor. Organik ürünlere yurt dışından da talep gelmeye başladı. Tırlara yüklenen ürünler, başta Almanya olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ediliyor. Ürünlerden edilen kazancın yüzde 35´i öğrencilere burs olarak verilirken kalanıyla da üreticini tohum ve makine ihtiyacı karşılanıyor.
`KURAKLIKTAN DOLAYI REKOLTEMİZ DÜŞTÜ´
İhracata ilişkin konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kuraklıktan dolayı rekoltenin düştüğünü söyledi. Maçoğlu, "Tunceli sınırları içerisindeki üretim, ilçelerdeki ve il dışındaki kadın kooperatifleri var. Bunların hepsini Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya ve birçok ülkelerde kolektiflerimiz var. Onlar oradaki talepleri belirleyip liste hazırlanıyor ve bize gönderiliyor. Bir bölümü ilimizde bir kısmı da İstanbul´da olan kooperatiflerimiz üzerinden gidiyor. Ayva reçeli, bal, alıç reçeli, kuşburnu reçeli, pekmez, kurutulmuş biber, tam buğday un, Arguvan bulguru, Ovacık nohut ve fasulyesi var. Ürünlerin analizleri yapılıyor, bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gümrük işleri tamamlanıyor ve Avrupa´ya gönderiliyor. Bugün Almanya, Hollanda ve Belçika´ya gönderim sağladık. Şu an bir tır gönderdik, dün de bir tırımız yola çıktı. Geçen yıl daha fazla göndermiştik. Bu yıl kuraklıktan dolayı sıkıntı yaşadık. Denetim yapıyoruz, bazı bölgelerde denetimden kaynaklı aksamalar meydana geldi. Şuanda bize talep çok fazla, kuraklıktan dolayı bu talebi tam anlamıyla karşılayamadık" dedi.
`GELİRİMİZİN YÜZDE 35´İNİ ÖĞRENCİLERE BURS VERİYORUZ´
İhracatta kazanılan gelirin yüzde 35´ini üniversite öğrencilerine burs vereceklerini söyleyen Maçoğlu, "Tarladan tüketime kadar bütün alanlarda önce denetim sonra analiz yapıyoruz. En büyük özelliği de üreticiyle tüketici arasındaki tüccarın çıkartılmasıdır. Şu anda çok büyük bir gelir söz konusu değil. Geliri üç bölüme ayırıyoruz. Üreticiyi tohum desteği vermek, yeni makineler almak ya da üretim alanlarını genişletmek, diğeri de hiç vazgeçmediğimiz ve çok önemli bulduğumuz öğrencilere burs vermektir" diye konuştu.
`ÜRETTİKÇE DAHA GÜÇLÜYÜZ´
Üretimin kadın eliyle güçlendiğini belirten kooperatif çalışanı Canan Bayoğlu, "Kooperatifimizdeki birçok ürün kadın eliyle hazırlanıyor. Reçellerimiz Hozat ilçesindeki kadınlar tarafından yapılıyor ve biz burada paketlemesini yapıyoruz. Kooperatifimizde yüzde 50 kadın çalışan kotası var. Kadının eline, emeğine ve sofrasına değiyoruz. 2,5 yıldır ben de burada görev alıyorum. Paketlerin hazırlanması, araçlara yüklenmesi ve evrak işlerinde kadın erkek birlikte çalışıyoruz. Biz kadınlar ürettikçe daha güçlüyüz" dedi.
Kooperatifte görev alan gıda mühendisi Özgül Tosun da, ürünlerin tamimiyle organik olduğunu belirterek, "Tarlalardaki üreticilerle bilinçlendirme çalışmaları yürütüyorum ve denetlemeler yapıyorum. Tohumları tarlaya ektikten sonra suni gübre ve ilaç kullanmadan organik tarım yapmaya çalışıyoruz. Amacımız tüketicilere daha sağlıklı gıdalar ulaştırmak" ifadelerini kullandı.
 DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan Yıldırım
2021-12-23 13:37:06

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