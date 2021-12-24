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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli Pertek Kacarlar sulama inşaatı devam ediyor

İHA

Tunceli Pertek Kacarlar sulama inşaatı devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Tunceli’de yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
İldeki çalışmalara ilişkin açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, kurum olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını söyledi. Yıldız, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.
Tunceli ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını aktaran Yıldız, "Bu kapsamda Tunceli Pertek Kacarlar sulaması inşaatı çalışmaları devam etmekte olup, toplamda 6 bin 130 dekar tarım alanının cazibeli borulu basınçlı sulama şebekesi ile sulanması temin edilecektir. Pertek Kacarlar göleti temelden 36,50 metre yükseklikte, kil çekirdekli homojen dolgu tipinde imal edilmiş olup, 4,21 milyon metreküp su depolanmış olup, 6 bin 130 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Kacarlar göleti ve sulaması, milli ekonomiye yılda 7,4 milyon lira katkı temin edecek ve ayrıca 1.839 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Tunceli Pertek Kacarlar göleti tamamlanmış olup, sulama şebekesi inşaatı ise devam etmekte ve 2022 yılında tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmesi sağlanacaktır" diye konuştu.

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