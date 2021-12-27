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Tunceli'de yeni yılın gelişi `Gağan´ geleneğiyle kutlandı

DHA

Tunceli'de yeni yılın gelişi `Gağan´ geleneğiyle kutlandı


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ´de yeni yılın gelişi 'Gağan' olarak adlandırılan gelenekle kutlandı, ortaya renkli görüntüler çıktı.
Alevi geleneklerine göre 28 Aralık-13 Ocak arasında yeni yılın gelişi olarak yüzyıllardır kutlanan 'Gağan' etkinlikleri, Tunceli'de başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya gelen yüzlerce kişi davul zurna eşliğinde esnafı gezdi. Esnaftan toplanan bağışlar ve gıda ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Sokak gösterileri ve çeşitli halk oyunlarının sergilendiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Meydanda 'Hak lokması' diye adlandırılan lokma dağıtıldı.
'GAĞAN DAYANIŞMADIR´
Yeni yılın karşılanması olarak adlandırılan Gağan´ın, dayanışma amacıyla kutlandığını belirten müzisyen Metin Kahraman, "Yeni yıl yaklaştığında köylerde yoksul insanlar gözetilir. Hangi köylünün o yıl tarlasında mahsulü olmamışsa ona bu tür etkinliklerle yardımlar toplanır. Toplanan yardımlar o fakir ailenin evinde akşam şenlik yapılarak yenir. Bugün de şehir merkezinde esnaf geziliyor. Toplanan bağışlar ve ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Geçtiğimiz yıl bu toplanan paralar avcıların hedefi olan dağ keçileri için kullanılmıştı. Bu gelenek yüzyıllardır devam ediyor. Yer yüzündeki bütün halkların yeni yılda benzer ritüelleri var. İlimizde bu gelenek yıllardır devam eder. Biz bu geleneğin gelecek kuşaklara taşınması için aktif bir şekilde uğraşıyoruz" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-12-27 16:19:37

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