Tunceli’de havalar soğudu, 'Ağlayan Kayalar' buz tuttu

Tunceli Pülümür Vadisinde bulunan ve doğal güzelliğiyle dört mevsim dikkat çeken 'Ağlayan Kayalar', hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeni ile buz tutarak görsel bir güzellik oluşturdu.

TunceliErzincan karayolu üzerinde Hılbeş Köprüsü yakınlarında bulunan kayalar, dört mevsim su damladığı için halk arasında Ağlayan Kayalar olarak adlandırılıyor. Yazın serin havasıyla dikkat çeken ve güzergahı kullanan vatandaşların bol bol fotoğraf çektirdiği kayalar, hava sıcaklıklarının yer yer eksi 20 derecelere yaklaşmasının ardından buz tuttu. Eşsiz bir görüntü oluşturan Ağlayan Kayalar, yol güzergahını kullanan vatandaşların da ilgisini çekiyor. Kimi yolda durup bu güzelliği fotoğraflarken kimi de izlemenin keyfini yaşıyor.

Ağlayan Kayaların görselliğini fotoğraflayan Ömer Danış isimli vatandaş, "Burada yaz kış sürekli su akıyor. Kışın da güzel oluyor. Kar yağdığında ayrı bir güzel oluyor. Şu anda hava soğuk olduğu için buz tutmuş" dedi.

Yunus Atan isimli vatandaş ise "Burası Pülümür yolunda bulunan Ağlayan Kayalar. Dört mevsim ayrı güzel. Hava sıcaklıkları eksi 20 dereceleri bulduğu için donmuş ve ayrı bir güzellik oluşturmuş. Biz de fotoğraflarla bu güzelliği ölümsüzleştirdik” diye konuştu.

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