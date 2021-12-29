Tunceli’de çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca 6 Kasım 2021 tarihinde TunceliMerkez Kırsalında gerçekleştirilen, 200 adet kalaşnikof mühimmatı, 60 adet elektrikli fünye, 2 adet dikiş makinesi, 1 adet DVD oynatıcısı, 50 metre dağcı ipi, 1 adet soba ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi, operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde; terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

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