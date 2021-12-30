Tunceli vakıf binası öğrencilere yurt oldu

Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı’na ait bina, 260 kişilik kız yurdu oldu.

Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı’na ait bina, Vali Mehmet Ali Özkan’ın girişimleriyle imzalanan protokol neticesinde yükseköğrenim kız yurduna dönüştürüldü. 260 kız öğrenciye barınma hizmeti verecek olan yurda KYK yurt sıralamaları sonucuna göre yerleştirilme yapılacağı bildirildi.

Valili tarafından yapılan açıklamada , "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza, Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı’na ve destek veren hayırseverlerimize ilimiz adına sonsuz teşekkürler” denildi.

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