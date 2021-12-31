Tunceli'de arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor

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Tunceli’de 50 bin dekar arazinin toplulaştırması için sözleşme imzalandı.



Tunceli Ovacık Havaçor Ovası Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri işine ait sözleşme DSİ 9. Bölge Müdür Vekili Erol Taş ve Yüklenici Asmet Yapı Turizm Taahnüt ve Ticaret A.Ş. arasında imzalandı. Sözleşme kapsamında Ovacık İlçesi sınırları içerisinde bulunan 13 yerleşim birimine ait 50 bin dekar tarım arazilerinin toplulaştırılması, 130 kilometre tarla içi ulaşım yolu yapılması ve mühendislik işleri yapılacak.

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