Yaban keçisinin kayadan kayaya atlayışı görüntülendi

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Tunceli’de bir yaban keçisinin bir kayadan öbürüne atlayışı doğa fotoğrafçı tarafından anbean kaydedildi.

Tunceli’de Pülümür Vadisi’ndeki nehirde bir kayada bulunan erkek yaban keçisi, bulunduğu kayadan başka kayaya atlamak istedi. Keçinin o anları Doğa Fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Kayaya atlamayı başaran yaban keçisi, daha sonra nehre düştü. Keçi, yüzerek çaydan çıkmayı başardı.

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