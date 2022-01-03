Karla kaplı köy yolunu aşıp hastayı helikoptere yetiştirdiler

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Tunceli’de hastalanan vatandaşın imdadına jandarma ve sağlık ekipleri yetişti. Karla kapalı olan köy yolunu aşan jandarma ve sağlık ekipleri hasta vatandaşı alarak askeri helikoptere taşıdı. Hasta vatandaş Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kırdım köyünde ikamet eden 57 yaşında beyin kanseri hastası olan Asliye Özer’in rahatsızlanması üzerine yakınları jandarma ve 112 ekiplerine haber verdi. Haber üzerine hemen harekete geçen ekipler, kardan kapalı olan köy yolunu aşarak hasta vatandaşa ulaştı. Evinden alınan vatandaş, hazır bekletilen Skorsky tipi askeri helikoptere kadar taşındı. Özer, helikopterle kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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