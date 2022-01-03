Kardan yolu kapanan 2 bin rakımlı köyde helikopterli hasta kurtarma operasyonu

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ´de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2 bin rakımlı köyde oturan kanser hastası Asliye Özer (57) rahatsızlanınca, jandarma ve sağlık ekiplerinin omzunda yaklaşık 300 metre taşındıktan sonra askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Özer´in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2 bin rakımlı Kırdım köyünde oturan ve beyin kanseri tedavisi gören Asliye Özer (57) rahatsızlandı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Yolun kapalı olması üzerine Vali Mehmet Ali Özkan´ın talimatıyla bölgeye İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı skorsky tipi helikopterle sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Asliye Özer´i omuzlarına alarak, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan helikoptere taşıdı. Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Asliye Özer´in tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-01-03 19:18:03
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