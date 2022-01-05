Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri yola indi, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

Tunceli’de, yiyecek bulamayan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri yola indi.
TunceliPülümür yolunda aracıyla ilerleyen Engin Al isimli bir vatandaş, yolun ilerisinde grup halinde dağ keçisi gördü. Yiyecek bulamadıkları için yola inen keçileri gören Al, hayvanları korkutmamak için bir süre aracını durdurdu. Hayvanların yemek yemesini bekleyen Al, bir süre sonra aracını yavaş yavaş sürmeye başladı. Dağ keçilerin yanına yaklaştığında ‘Nereye', 'Hişt', 'Gel’ gibi tepkiler veren Al, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.