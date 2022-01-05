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Gülistan Doku için kaybolmasının ikinci yılında basın açıklaması düzenlendi

İHA

Gülistan Doku için kaybolmasının ikinci yılında basın açıklaması düzenlendi

Kaybolmasının ikinci yılında Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için basın açıklaması gerçekleştirildi.
Seyit Rıza Meydanında düzenlenen açıklamada konuşan anne Bedriye Doku ise iki senedir kızından haber alamadıklarını söyledi. Anne Doku, "İki senedir benim kızımdan hiçbir iz yok, ne oldu, başına ne geldi anne olarak bilmek benim hakkımdır. İki senedir hayat bize zindan oldu. Ağlıyorum Gülistan, oturuyorum, yemek yiyorum, yürüyorum Gülistan. Gülistan’a taşa, demire, ağaca, toprağa, kuşa sordum kimse bana cevap vermiyor. Gülistan’ın başına ne geldi? Zainal Abarakov ne yaptıysa o yaptı. Kızım onun yanından gitti" dedi.
Açıklamanın ardından Doku'nun ailesi ve açıklamaya katılanlar, Gülistan Doku’nun son görüldüğü yer olarak söylenen Dinar Köprüsü üzerine giderek oturma eylemi gerçekleştirdi.

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