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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pülümür’de Vefa Masası kuruldu

İHA

Pülümür’de Vefa Masası kuruldu

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kurulan Vefa Masası ile ihtiyaç sahibi ve 65 yas üstü vatandaşlara hizmet veriliyor.
AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı tarafından Vefa Masası oluşturuldu. Gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı. Vefa Masası kapsamında oluşturun ekipler, ilk günden hizmete başlayarak tek yaşayan vatandaşların kapı önünde biriken kar yığınları temizleyip odunlarını kırdı ve kömürlerini poşetledi.
Kurulan Vefa Masasıyla oluşturdukları ekiplerin sahada çalışmalara başladığını belirten AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Cağnur Kılıçoğlu, “Partimize gelip talebini ifade eden veya bizlere telefon açan ihtiyaç sahipleri ve 65 yaş üstü kıymetli büyüklerimiz için arkadaşlarımız sahaya iniyor. Özellikle ilçemizde tek yaşayan kıymetli büyüklerimizin kapı önünde biriken kar yığınları temizlendi, odunları kırıldı, kömürleri poşetlendi. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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