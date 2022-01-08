Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

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Kış mevsiminin etkili olduğu Tunceli’nin Ovacık ilçesinde jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarımızı ihmal etmiyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanlarımız için, Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığımızca çeşitli yerlere mama ve su bırakıldı” denildi.

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