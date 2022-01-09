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PKK'lı Sakine Cansız'ı anmaya terör propagandası gerekçesiyle izin verilmedi

DHA

PKK'lı Sakine Cansız'ı anmaya terör propagandası gerekçesiyle izin verilmedi


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)FRANSA´nın başkenti Paris'te öldürülen PKK'nın sözde yöneticilerinden Sakine Cansız´ın ölüm yıl dönümündeki anmaya Tunceli Valiliği,  'Teröristi anma suretiyle terör örgütü propagandası yapılacağı şeklinde bilgiler' üzerine mezarlık yolunu kapatarak izin vermedi.
PKK'nın sözde yöneticileri Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez 9 Ocak 2013'te Paris'te öldürüldü. Tunceli´de Sakine Cansız´ın ölümünün 9´uncu yılında düzenlenen anma nedeniyle Tunceli Valiliği, mezarın bulunduğu Sütlüce köyü yolunun giriş ve çıkışlarını kapattı. Aralarında HDP milletvekillerinin olduğu bir grup mezarlığa gitmek isteyince güvenlik güçleri izin vermedi. Yapılan görüşmeler sonucunda Cansız´ın mezarına sadece HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ve HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay´ın gitmesine izin verildi.
'TERÖR PROPAGANDASI BİLGİSİ ÜZERİNE KÖYE ULAŞIM KISITLANDI'
Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Fransa'nın Paris kentinde, 9 Ocak 2013 günü öldürülen PKK/KCK terör örgütü mensubu Sakine Cansız isimli teröristin ilimiz Merkez Sütlüce Köyü yolunda bulunan Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında, teröristi anma suretiyle terör örgütü propagandası yapılacağı şeklinde bilgiler elde edilmiştir. Anılan teröristin öldürülmesinin yıl dönümüne yaklaşılması nedeniyle çeşitli sosyal medya hesaplarından anılan teröristin mezarına toplanma çağrıları ile yine internet siteleri ve sosyal medya üzerinden anılan teröristin ölüm yıl dönümü hatırlatılarak gündem oluşturulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Belirtilen yere gelebilecek kalabalık grup ya da gruplarca yapılabilecek her türlü eylemin ildeki yaşamı olumsuz etkileyebileceği değerlendirilmektedir. İlimizdeki güven ortamının bozulmasını önlemek amacıyla; Sütlüce köy yolu güzergahına ilgisiz kimselerin/araçların tüm giriş ve çıkışları 8 Ocak 2022 günü saat 00.01 ile 9 Ocak 2022 günü saat 23.59'a kadar 2 gün süreyle kısıtlanmıştır" görüşlerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-01-09 15:13:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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