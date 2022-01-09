Pülümür’de okullara kar tatili

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İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde eğitime (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise) 10.01.2021 tarihinde olmak üzere bir gün ara verilmiştir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur” denildi.

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