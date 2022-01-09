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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'nin 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

DHA

Tunceli'nin 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ'nin Ovacık ve Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma telikesine karşı ilköğretim ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Ovacık ile Pülümür ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğlen saatlerinde etkili oldu. İlçe merkezlerinde 50 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik, yarın için iki ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.  DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-01-09 21:46:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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