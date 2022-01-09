Tunceli'de bir ilçede daha okullar tatil edildi

Tunceli’de Pülümür ilçesinden sonra Ovacık ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür ve Ovacık ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

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