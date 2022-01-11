Tunceli’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 31 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Tunceli’de önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 107 köy yolunun büyük bölümü İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Pülümür’de 15, Ovacık’ta 12, Hozat’ta 2, Mazgirt ve Nazımiye’de 1’er olmak üzere kapalı bulunan 31 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Tunceli Valiliği, kar yağışı ve tipi nedeniyle PülümürErzincan karayolunu kullanacak sürücülerin yanlarında zincir ve çeki halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

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