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Tunceli’de 154 köy yolu ulaşıma kapandı, bir ilçede eğitime ara verildi

İHA

Tunceli’de 154 köy yolu ulaşıma kapandı, bir ilçede eğitime ara verildi

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 154 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 80 santimi aştığı Ovacık ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildi.
Tunceli’de birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 154 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Yağışın en etkili olduğu ilçelerden Ovacık’ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilirken kamuda çalışan engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildi.
Öte yandan, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle HozatKaraoğlanOvacık yolu 2859 kilometreleri arası, güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatıldı. Valilik, vatandaşların bu yolu kullanmak yerine alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.
Karayollarından yapılan duyuruda ise TunceliOvacık ile TunceliPülümürErzincan karayolunu kullanacak vatandaşların kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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