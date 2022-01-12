Toprak altında mahsur kalan yavru köpekleri belediye ekipleri kurtardı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde metruk bir binanın çökmesi sonucu toprak altında kalan 2 yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçede metruk kerpiç bir binanın yağışlardan ötürü çökmesi sonucu 2 yavru köpek toprak altında mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye giden belediye ekipleri yavru köpeklerin toprak altında kaldığını tespit etti. Yavru köpekler, belediye ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpeklere belediye ekipleri tarafından süt verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.