Tunceli'nin 4 ilçesinde eğitime bir günlük 'kar' tatili



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de etkili olan kar nedeniyle 3 ilçede tüm okullar, Hozat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçelerinde 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 1 metreye kadar ulaşırken, 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Hozat ilçesinde sadece taşımalı eğitime, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini duyurdu.

İKİ İLÇE ARASINDAKİ YOL KAPANDI

Öte yandan, yoğun kar ve tipi nedeniyle HozatKaraoğlanOvacık yolu 28-59 kilometreleri arası, güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatıldı. Valilik, vatandaşların bu yolu kullanmak yerine alternatif güzergahları kullanmaları konusunda sürücüleri uyardı. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2022-01-12 20:59:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.