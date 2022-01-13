Kar nedeniyle kümes çöktü, 900 tavuğu jandarma kurtardı

Tunceli’nin Hozat ilçesinde kar nedeniyle çöken çadır kümesinin altında kalan 900 tavuğu, jandarma ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Hozat ilçesi Sarısaltık köyünde etkili olan kar nedeniyle kadın girişimci M.Ç.’nin çadırdan kümesi çöktü. M.Ç., AFAD ve jandarmadan yardım istedi. Yardıma koşan Hozat İlçe Jandarma Komutanlığı çöken çadır kümesinin altında kalan 900 tavuğu kurtardı.
Ardından Hozat kaymakamlığı ve AFAD tarafından temin edilen çadırları kuran jandarma ekipleri, tavukları çadırlara nakletti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.