Jandarma ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de jandarma ekipleri, kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bıraktı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yaban hayvanlarımızı da unutmuyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için Hozat İlçe Jandarma Komutanlığı personelimizce kar yağışının yoğun olduğu bölgelere yem bırakıldı” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.