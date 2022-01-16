Tunceli’de 5 sığınak imha edildi

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Tunceli’de devam eden Eren Kış6 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında 5 sığınak imha edilirken, sığınaklar içinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eren Kış6 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliHozat Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde;7 adet RPG7 roketatar sevk fişeği, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet sırt çantası, 1 adet ses kayıt cihazı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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