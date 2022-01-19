Tunceli’de mahsur kalan hamile kadının ve sağlık ekiplerinin yardımına jandarma koştu

Tunceli’de, Elazığ’a sevk edilen hamile kadının olduğu ambulans yoğun kar yağışından dolayı yoldan çıkarken, karayoluna mahsur kalan ambulans ve hamile kadının yardımına jandarma ve AFAD ekipleri yetişti.
Ülke genelini etkisi altına alan kar yağışı Tunceli’de de devam ediyor. Tunceli’de hamile bir kadın Elazığ’a sevk edilmesi için ambulans ile yola çıktı. Yoğun kar yağışının olduğu TunceliPertek karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans, yoldan çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD, jandarma ve karayolları ekipleri yolda mahsur kalan hamile kadın ve ekiplerin imdadına yetişerek bulundukları yerden kurtardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.