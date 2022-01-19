Tunceli’de 347 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli’de iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle 342 köy ve 907 mezra ile ulaşım sağlanamazken, ilçe yollarının büyük bölümü de trafiğe kapatıldı.
Tunceli’de devam eden kar yağışı hayatı durma noktasında getirdi. Yağış nedeniyle il genelinde 342 köy ve 907 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Yine yağış nedeniyle TunceliPertek, PertekHozat, HozatÇemişgezek, TunceliOvacık, TunceliNazımiye, TunceliMazgirt, TunceliHozat karayolları istikametleri ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine
kapatıldı. TunceliPülümürErzincan ile TunceliKovancılarElazığ karayollarında ise zincirli araçların geçişine müsaade ediliyor. Yağış nedeniyle il genelindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edilirken, kamuda çalışan hamile ve engelli personele de bir gün idari izin verildi.
Tunceli Valiliği, şehir içlerinde trafiğe çıkacak sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarırken, vatandaşlardan da zorunlu haller haricinde seyahatlerini ertelemelerini istedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.