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Tunceli'de 342 köy ve 907 mezraya ulaşım yok; kar kalınlığı 70 santim

DHA

Tunceli'de 342 köy ve 907 mezraya ulaşım yok; kar kalınlığı 70 santim


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle 342 köy ve 907 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yolları açmak için çalışmalar sürdürülürken, kar kalınlığı da kent merkezinde 70 santimetreye kadar ulaştı. Karda aracının kaybolduğunu belirten Cemal Elcan, "Geceden beri arabamı arıyorum. Rengi beyaz olduğu için bulamadım" dedi.
Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı kentte, birçok araç kara gömüldü, bölge halkı da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Belediye ekipleri ise ana cadde ve ara sokaklarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kırsal kesimlerde 2 metreyi aşan kar nedeniyle il genelinde 342 köy ve 907 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
7 YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Valilik, yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli-Pertek, Pertek-Hozat, Hozat-Çemişgezek, Tunceli-Ovacık, Tunceli-Nazımiye, Tunceli-Mazgirt ve Tunceli-Hozat yollarının ikinci duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığını açıkladı. Acil durumlar dışında sürücülerden seyahatlerini ertelemeleri istenilen valilik açıklamasında, "Yolda kalan tüm vatandaşlarımız kamu misafirhanelerimizde ve uygun konaklama tesislerinde AFAD İl Müdürlüğümüz ve Kaymakamlıklarımız koordinesinde misafir edileceklerdir. Lütfen kurallara uyalım, görevli arkadaşlarımıza yardımcı olalım" denildi.
'BEYAZ OLDUĞU İÇİN ARACIMI BULAMADIM'
Aracının kardan kaybolduğunu belirten Cemal Elcan, "Geceden beri arabamı arıyorum. Rengi beyaz olduğu için bulamadım. Arabaların etrafını kardan temizleyerek, kendi aracımı buldum" diye konuştu.
Handan Şanlı ise "Çok güzel bir hava var. Kuraklıktan dolayı karı özlemiştik. Bu yıl öyle olmayacak. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Şehir merkezinde olumsuzluklar var fakat okullar tatil, onun için bir sıkıntı yok. Karda yürümek biraz zor, insan sürekli düşüyor. Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerinde tanıdıklarımla konuştum, kar kalınlığı 2 metreyi bulmuş. Bol bereketli yıl olur inşallah" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-01-19 12:11:30

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