Elazığ’dan tüm uçuşlar olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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Elazığ Havalimanından yapılacak tüm uçuşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Havalimanından edinilen bilgilere göre; olumsuz hava koşulları sebebiyle, Elazığ Havalimanından bugün gerçekleştirilecek tüm uçuşlar iptal edilmiştir” denildi.

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