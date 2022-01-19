Tunceli’de okullar yarın da tatil edildi

Tunceli yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullar yarın da tatil edildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerinde 20 Ocak 2022 Perşembe günü tüm okulların tatil edildiği belirtildi.
Açıklamanın devamında engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.