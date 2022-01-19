Yıkılan çadırın altına kalan hayvanlar jandarma tarafından kurtarıldı

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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Tunceli’de yoğun kar yağışı sebebiyle yıkılan çadırın altında kalan 22 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından kurtarıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı sebebiyle yıkılan çadırın altında kalan 22 adet büyükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığımız personelince çadırın altından çıkarılarak sahibine sağ salim teslim edilmiştir” denildi.

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