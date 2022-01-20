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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ovacık'ta evler, kara gömüldü

DHA

Ovacık'ta evler, kara gömüldü


Serhat Ozan YILDIRIM/ OVACIK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 1 haftadır etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi bulurken, kırsalda yer yer 2 metreye ulaştı. Bazı köylerde ise evler kara gömüldü. Evlerinin çatılarındaki karları temizlemek isteyenler, yoğun çaba harcadı. Kızık köyü muhtarı Aziz Kapar, "Köyümüz 30 hane, aralık ayının başında kar yağışı başlar ve mayıs ayına kadar yerde kalır" dedi. 
Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinin başında gelen Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 1 haftadır aralıksız yağan kar, günlük yaşamı etkiledi. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 1 metreyi bulurken, bazı köylerde ise 2 metreye ulaştı. Zorlu kış koşularının hakim olduğu ilçenin köylerinde tek katlı evler de tamamen kara gömüldü. Birçok cadde ve sokak ise kar tünelini andırdı. Kar kalınlığı, ilçe girişinde bulunan Kandolar Mahallesi ve kırsal köylerinde bulunan bazı konutların çatı katlarına kadar ulaştı. Kırsal alanda yaşayanlar, yöresel mimariyle inşa edilen toprak evlerin çatısındaki karları temizlemek için yoğun çaba harcadı. 
'BAZI KÖYLERDE 3 METRE KAR VAR'
Kızık köyünün muhtarı Aziz Kapar, kar yağışının ardından evlerin çatısında kar temizleme mesaisinin başladığını söyledi. Kapar, "Bizim köyümüz 30 hane, aralık ayının başında kar yağışı başlar ve mayıs ayına kadar yerde kalır. Kışı çok zor geçiriyoruz. Hayvancılıkla uğraştığımız için bu toprakların kara fazlasıyla ihtiyacı var. Evde yaşayan kişilerin bir kısmı evlerin çatısında ve kapısında biriken karı atarlar diğer kısmı ise hayvanları sulamaya ve yemlemeye götürür. Şu ana kadar 1,5 metre kar yağdı. Köy yollarımız kapandı şu an ekipler açtı. Kar kalınlığı köylerde bazen 3 metreyi bulur. Yoğun karla birlikte bazen burada hayat durur" dedi.
Kar kalınlığının, köylerinde 2 metreyi bulduğunu söyleyen Baran Yetik de "Kapılarımızın önündeki karları ve çeşme yolunu küreklerle temizliyoruz. Köyün içinde sanki tüneller var ve biz bu tünellerden geçerek evlerimize ulaşıyoruz. Dünyanın her yerinde kış zordur fakat burada zorluğun ötesindedir. Buralarda aralık ayında kardan dolayı hayat durur, nisan ayında normale döneriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Ovacık Serhat Ozan YILDIRIM
2022-01-20 09:27:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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