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Gülistan'ın kişisel verilerini ele geçirip, sosyal medyada paylaşan sanığa 2,5 yıl hapis

DHA

Gülistan'ın kişisel verilerini ele geçirip, sosyal medyada paylaşan sanığa 2,5 yıl hapis


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana, kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun Rus uyruklu eski erkek arkadaşı Z.A.'nın polislikten ihraç edilen üvey babası Engin Yücel hakkında, Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Yücel´i kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı.
716 gündür kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun abla Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu onun Rus uyruklu eski erkek arkadaşı Z.A.'nın polislikten ihraç edilen üvey babası Engin Yücel hakkında, kamu görevlisi sıfatıyla elde ettiği bilgileri, sosyal medya hesabından paylaştığı için şikayette bulundu.
Yücel de abla Doku'nun ev eşyalarına zarar verdiği ve kendisini tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından dav açıldı. Her iki dosyanın birleştirildiği davanın karar duruşması bugün görüldü. Davaya, Engin Yücel ve Aygül Doku katılmazken, Gülistan Doku'nun babası Halit, annesi Bedriye Doku ile avukatları Fatma Kalsen ve Kenan Çetin katıldı.
Tunceli 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, mahkeme başkanı ilk olarak savcıdan mütalaasını istedi. Mahkeme savcısı mütalaasında sanık Engin Yücel'in, Gülistan Doku´ya ait kişisel verileri sosyal medyada ifşa ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan Doku ailesinin avukatı Fatma Kalsen ve Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, savcının mütalaasını yerinde bulduklarını, ancak Aygül Doku ile ilgili mütalaayı kabul etmediklerini, Aygül'ün kaybolan kız kardeşiyle ilgili olarak sanık Yücel'in evinde kriminal inceleme yapılmadığı iddiasıyla bu duruma tepki gösterdiğini belirterek beraatini talep etti.
ABLA DOKU'YA DA PARA CEZASI
Mahkeme başkanı tarafları dinledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme kararında sanık Engin Yücel´in Gülistan Doku'ya ait kişisel verileri sosyal medyada ifşa edip yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezası verdi. Abla Aygül Doku´ya tehdit suçundan 5 ay hapis, hakaret ve mala zarar vermekten ise 2 bin 200 TL adli para cezası uygulandı.
'KARAR VİCDANİ VE HUKUKİ DEĞİL'
Duruşma çıkışı açıklama yapan Doku ailesinin avukatı Fatma Kalsen, "Müvekkilimiz Aygül Doku, hakaret, mala zarar verme suçundan yargılandı. Sanık Engin Yücel de Gülistan Doku'nun kişisel verilerini ele geçirme ve yayma suçundan ötürü cezalandırılmasına karar verildi. Bizce müvekkilimiz Aygül Doku ile verilen kararın vicdani ve hukuki olmadığını düşünüyoruz. Ailenin feryatlarına hepimiz tanıklık yaptık. 2 yıldır kızlarının kaybolmasına dair herhangi bir somut gelişme yok. Engin Yücel'e verilen cezayı gerçekten çok düşük bulduk" diye konuştu.
Anne Bedriye Doku ise, "2 yılı geçti, gencecik kızımdan bir haber yok. Biz öldük resmen, umutlarımızı elimizden aldılar" dedi. Bedriye Doku açıklamanın ardından kentteki kadın platformlarının üyeleriyle birlikte adliye binasının girişinde Gülistan'ın fotoğraflarıyla oturma eylemi yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan Yıldırım
2022-01-20 14:59:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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