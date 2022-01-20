Ovacık'ta evler, kara gömüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrasında evler kara gömülerek görünmez hale geldi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarasını yaptığı kar yağışı, özellikle Ovacık ilçesinde etkisini bir haftadır gösteriyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi bulurken kırsalda yer yer 2 metreye geçti. İlçeye bağlı çoğu köyde evler ve ahırlar kara gömüldü. Vatandaşlar çatıların üzerindeki karları temizlerken ulaşım için adeta tüneller açıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kar yağışının Cumartesi günü yeniden etkisini göstererek hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.