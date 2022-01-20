Hasta vatandaş için yol açıldı, sağlık birimine nakli sağlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde yolu kapalı köyde rahatsızlanan vatandaş için yol açıldı, vatandaş sağlık birimine ulaştırıldı.



Olay, Nazımiye’ye bağlı Günlüce köyü Aktepe mezrasında meydana geldi. 90 yaşındaki kalp hastası Peklizar Kırmızıtaş’ın nefes darlığı ve göğüs ağrısı çekmesi üzerine yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak 112 ekipleri ile birlikte mezraya ulaştı. Hasta vatandaşa ilk müdahale evinde yapıldıktan sonra ambulansla Nazımiye’de bulunan Entegre Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.