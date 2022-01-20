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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli eğitime bir gün daha ara verildi

İHA

Tunceli eğitime bir gün daha ara verildi

Tunceli’de eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bina çatılarındaki buz sarkıtları ve okul yollarındaki buzlanmalar sebebiyle oluşabilecek risk durumlarını önlemek amacıyla, Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerimizde) 21 Ocak 2022 Cuma 1 bir gün süre ile tüm okullarımız (kreşler ve özel eğitim kurumları da dahil) tatil edilmiştir. Öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimiz karnelerini yarın ve önümüzdeki haftalarda mesai saatleri içerisinde okul idarelerinden alabileceklerdir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

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