Tunceli’de acil durum koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Tunceli Valiliği Gamer salonunda acil durum koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Meteorolojiden alınan verilere göre İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu hafta sonu kentte etkili olması beklenen kar yağışında önce toplantı gerçekleştirdi. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’ın da katıldığı toplantıda alınacak erken tedbirler konuşularak yağması beklenen kar öncesi son hazırlıklar gözden geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.