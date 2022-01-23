Tunceli’de kamuda çalışanı hamile ve engelli personele idari izin

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Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak.

Tunceli’de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, TunceliElazığ ve TunceliErzincan karayolları da trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

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