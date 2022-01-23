Tunceli-Hozat yolu araç trafiğine kapatıldı

TunceliHozat ilçe yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, TunceliÇiçekliHozat yolu, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.
Öte yandan, HozatOvacıkKaraoğlan yolu da çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapalı tutuluyor. Valilik vatandaşların zorunlu hallerde bu ilçelere ait diğer ana istikamet karayollarını kullanmalarını istedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.