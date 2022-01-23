Ekipler kolu kırılan çocuk için seferber oldu

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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ekipler koru kılan çocuk için ekipler seferber oldu.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çemişgezek İlçe Kaymakamlığımız koordinesinde, özel idare, jandarma ve sağlık ekiplerimiz kolu kırılan çocuğumuzu alarak hastaneye ulaştırdı. Ekiplerimize teşekkür ediyor, çocuğumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

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